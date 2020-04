Entre quejas y elogios, así serán los días de toque de queda en Cartagena

Cartagena es una de las principales ciudades de Colombia con más contagios y muertes a causa del coronavirus por millón de habitantes, lo que representa para las autoridades un mayor reto a la hora de contener la propagación del COVID-19.

Luego de los múltiples errores que tuvo la administración en la expedición de la rotación del pico, cédula y género, el alcalde, William Dau, manifestó que “es más difícil de lo que la gente cree” y dio a conocer un nuevo decreto que establece que podrán salir hasta cinco dígitos de la cédula por día y, además, habrá días toque de queda, los cuales han sido llamados “de no pendejear”. (Lea aquí: Alcaldía emite nueva programación de pico, cédula y género)

Dau aclaró que la nueva rotación “se hizo con el apoyo de una profesional de matemáticas que lo trabajó con algoritmos y tuvo en cuenta factores como el último día en el que salieron con el decreto anterior, cuanto tiempo hay entre una salida y otra y si cae fin de semana”.

En esta nueva fase de aislamiento preventivo que se aplica en la ciudad y va hasta el 11 de mayo, se escogió el viernes 1 de mayo (que es festivo), y los domingos 3 y 10 de mayo como los días en que los ciudadanos no podrán salir durante 24 horas a realizar ejercicio al aire libre, hacer mercado, comprar medicinas o diligencias bancarias, salvo algunas excepciones.

“Tres días de toque de queda total, en los que no puede salir nadie, y he ordenado un plan especial de seguridad en el que saldrá la Policía, el Datt, Secretaría del Interior y Espacio Público a vigilar que nadie esté en la calle y a poner comparendos a la gente que no cumpla, porque la meta es no tener un sólo contaminado en esos tres días”, resaltó el alcalde William Dau Chamat.

Las excepciones

Según explicó el mandatario, durante esos días sólo podrán salir los trabajadores que estén exceptuados tales como el personal de salud, construcción, manufactura, medios de comunicación, vigilancia, servicios públicos, entre otros.

En el decreto está estipulado que los supermercados y farmacias podrán abrir, sin embargo, sólo podrán vender sus productos a domicilio, pues nadie deberá estar en la calle. “Pueden operar los domicilios, y los supermercados pueden abrir, pero para temas de organización logística o domicilios, y porque sus empleados están autorizados a trabajar”, resaltó.

Cabe resaltar que el decreto no establece permisos para las tiendas de barrio, por lo que estas deberán permanecer cerradas.