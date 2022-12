Enfrentamiento entre secretaria y exsecretario por elecciones en Bayunca

“Se autodenominan ganadores ellos mismos porque eso no fue elección, ya que estas se suspendieron desde un inicio por falta de garantías. No hubo instalación, verificación de quórum, etc. Esta elecciones no son consideradas elecciones”, agregó.

Antonio Berrío, líder de Bayunca aseguró que el problema radica en la creación de un nuevo censo que debe organizar la junta que resulte elegida. “Para crearse este censo se debe realizar la elección, pero hay desconocimiento de un grupo de personas que no quieren elección sino un censo nuevo”, acotó Berrío.

A pesar de tener resultados de las elecciones del pasado domingo, estas no fueron consideradas legítimas, razón por la que se reprogramó la jornada para el próximo 11 de diciembre. Los cuestionamientos al proceso de elección se trasladaron a redes sociales, allí el exsecretario de Participación y Convivencia Ciudadana, Armando Córdoba, le pidió explicación a la Secretaría del Interior de Cartagena.