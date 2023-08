¿Endeudado? A este tiempo podrías salir de Datacrédito sin pagar

La legislación prevé una especie de castigo por el incumplimiento de la obligación. Ese castigo se materializa en un periodo de tiempo establecido en el cual no se puede solicitar la eliminación de la central de riesgo.

La forma más rápida de salir de las centrales de riesgo es pagando. De acuerdo con los expertos, lo primero a tener en cuenta es que una vez se realiza el pago o la extinción de la obligación por cualquier medio, el reporte negativo en las centrales de riesgo no desaparece de manera inmediata.

Salir sin pagar un peso

Pocas personas saben que la ley establece una solución para que se quite el reporte sin tener que pagar un peso. Y aunque no sea la forma más rápida de salir, podría servirle a quienes no tienen la plata para pagar aquellas deudas. Pues el artículo 13 de la ley 1266 expedida en el 2008 dice que aquellos que quieran quitar sus reportes negativos tendrán que esperar que se termine la prescripción extintiva de la obligación y una vez esto suceda, esperar cuatro años para que el reporte se borre de manera definitiva.

"Los datos cuyo contenido se referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de cartera y en general aquellos datos que referencien a un incumplimiento de obligaciones, caducarán una vez cumplido el término de ocho años contados a partir del momento en que se entre en mora la obligación. Una vez se cumpla este tiempo, deberá ser eliminado de la base de datos de las centrales de riesgo", manifiesta.

Llega a un acuerdo de pago

A continuación, el proceso para quienes quieren salir poco a poco, realizando al menos un acuerdo de pago:

- Paga la deuda con la entidad o empresa que generó el reporte negativo: La legislación actual no prevé la eliminación inmediata de las centrales de riesgo con el pago de la deuda y ese castigo se materializa en un periodo establecido, en el cual no se puede solicitar la eliminación de la central de riesgo, por ejemplo, si estuvo reportado durante dos meses, estará con el reporte durante cuatro meses.

- Se debe elaborar un documento o carta: Debe incluir datos como el nombre, correo electrónico, dirección de residencia y número telefónico de contacto. En el mensaje escrito debe incluir las razones por las cuales desea que lo eliminen de estos listados (agrégale una copia del documento de identidad para verificar que se trata del titular de esta solicitud) negativo seis meses, es decir que su castigo es por el doble del tiempo en el que estuvo sin pagar.

- Si no recibe una respuesta en este periodo: puedes presentar un recurso de reposición, o como última opción instaurar una acción de tutela. Es importante contar con la documentación completa que respalde el pago oportuno de las acreencias.

- Haz las pases con Datacrédito: Ingresar a página web de mi data crédito, realiza el registro o iniciar sesión, revisar los reportes en mora que tengas, visualizar otros reportes no negociables, luego de elegir la oferta de tu preferencia, deberás aceptar el acuerdo de pago, y finalmente, se muestra el acuerdo de pago con las condiciones y la programación de pagos.

- Después de esa experiencia la mejor recomendación es no volver a adquirir más préstamos, y más cuando se vuelven casi imposibles de pagar. Otro factor a tener en cuenta es que no se debe solicitar más de lo que se puede pagar, es decir, de nada sirve buscar opciones para hacer compras, si en pocos meses no se va a tener la manera de pagar la cuota. Por eso, para evitar esto, es fundamental pensar muy bien todas las alternativas.