Encuestadores del Sisben protestan porque les deben tres meses de salario

Los encuestadores del Sisben IV, que hicieron el barrido por los diferentes barrios de Cartagena, salieron en la mañana de este martes a protestar por el no pago de sus honorarios.

“Estamos protestando por los problemas que hubo de contratación para este proceso del barrido Sisben IV, adicionalmente a eso, las demoras en los pagos oportunos, todavía es la hora y hay personas que no han recibido el primer mes de salario”, manifestó uno de los afectados quien pidió reservar su nombre.

Los manifestantes bloquearon durante algunos minutos el carril exclusivo de Transcaribe, mientras caminaban a paso lento hasta llegar a las afueras del Centro de Convenciones, donde hoy se realiza el lanzamiento de la temporada turística de Fin de Año.

“Estamos trabajando desde el día 17 de septiembre, bajo sol, agua e inseguridad, en los barrios más vulnerables, haciendo nuestra labor social”, expresaron.

Según dieron a conocer, aproximadamente más de 50 personas están en la misma situación.

El pasado 22 de noviembre, desde la Secretaría de Planeación del Distrito se aseguró a este medio que hubo algunas inconsistencias en algunas cuentas de cobro al momento de ser presentadas porque no tenían el lleno de requisitos, pues había un modificatorio, pero les brindarían asesoría y los encuestadores dispondrían de un abogado para que puedan presentarlas bien y recibir posteriormente el dinero.

Por otra parte, el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, manifestó estar sorprendido porque ha sido “una alcaldía de puertas abiertas”.

“Yo no me niego a atender a nadie, me ha sorprendido que vengan a protestar acá sin pedirme una cita, yo los hubiera atendido a las 7 a.m. antes de venir para acá o ahora procedo a atenderlos, pero bueno, primero se protesta y después se reclama.

De todas maneras voy a averiguar, pero si se trata del Sisben IV hay que recordar que están contratados es por el territorio, por Fonade, no por el Distrito de Cartagena, de tal manera que le preguntaré a Fonade qué ha pasado con el pago”.