En vivo: el regreso de Judith Pinedo a la libertad

“La Sala de Casación Penal de la @CorteSupremaJ ordenó la libertad inmediata de la exalcaldesa de Cartagena Judith Pinedo Flórez, al absolverla y revocar la condena que había sido dictada en su contra por la venta de un lote baldío, que no constituía playa, a una firma hotelera. La decisión, adoptada en providencia de impugnación especial que será leída en audiencia pública en los próximos días, también favorece a la exsecretaria de Hacienda, Viviana Eljaiek Juan”, señaló la Corte a través de su cuenta de Twitter. Lea: Corte Suprema de Justicia dejó en libertad a exalcaldesa Judith Pinedo

“Tantos años que lleva este proceso, Judith defendiéndose, ahí hay gato encerrado, hay que entrar a denunciar quién está detrás de esto dentro de la rama judicial, pero hoy lo más importante es que estamos celebrando que Cartagena está rompiendo las cadenas. Aunque sea a punta de presión la rama judicial está comenzando a hacer su trabajo, todo el mundo en Cartagena sabe que ella es inocente, y todo el mundo sabe quiénes son los verdaderos corruptos, hay que exigir que los culpables vayan a la cárcel, que no condenen a inocentes como Judith Pinedo sino a los culpables. Ella no tenía que estar todos estos años encerrada para que finalmente se resuelva el caso”, expresó Dau. Lea: “La justicia tardía no es justicia”: Dau sobre liberación de Judith Pinedo

“Este es un acto de justicia, el fallo de la Corte es enteramente basado en el derecho, es un acto de justicia que corrige el fallo del Tribunal de Bolívar”, añadió Julio Alandete, quien fue secretario de Educación cuando Pinedo estuvo en el mandato de la ciudad entre los años 2008 y 2011.