¿En qué van los procesos por desplome de edificio en Blas de Lezo?

Nadie lo podía creer. Una edificación en construcción se vino abajo. Algunos de los obreros que laboraban en el lugar agonizaban bajo los escombros, otros contaban que se salvaron “por un milagro de Dios”, suerte que no tuvieron 21 personas que fallecieron en la tragedia. Ese lamentable hecho reveló todo un entramado de ilegalidad en varias construcciones lideradas por el denominado Clan Quiroz. También le puede interesar: Portales de Blas de Lezo II: 5 años de una tragedia que aún no acaba

Vecinos del lote donde se pretendía levantar la edificación aún no se reponen del impacto que causó la tragedia; no obstante, hoy también se consideran damnificados por ese hecho, pues aseguran que sus viviendas después del desplome están rajadas y que les han pedido a las administraciones anteriores que atiendan sus requerimientos, pero no ha sido posible.