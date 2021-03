Mediante la Resolución 142 del 2 de marzo de 2021, la Dirección General Marítima (Dimar) resolvió la controversia generada dentro de una investigación por presunta ocupación indebida y construcción no autorizada sobre bienes de uso público, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena. Lea: Las Américas apelará fallo de la Dimar por invasión de zona de bajamar

En la decisión, la Dimar ordena revocar la Resolución 0258 del 31 de agosto de 2020 y reconoce que los predios sobre los que se encuentran construidas la Torre Antigua, la Torre Nueva y el Centro de Convenciones Las Américas, son legales.

“En el caso concreto, luego de realizar el estudio de los títulos de dominio aportados por las sociedades investigadas, se colige que fueron constituidos con arreglo a las leyes de la época que refrendan la vocación privada de los predios objeto de la actuación administrativa”, se lee en el fallo.

Se expone que quedó probado el derecho de propiedad que tienen las sociedades investigadas sobre los predios donde se encuentran construidas.

“Los predios donde se encuentran construidos la Torre Antigua, la Torre Nueva y el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas, comprendidos en las matrículas inmobiliarias número 060-117804 y 060-117805; No 060-117806 y No 060-257875; 060-213263 y 060-213264, tienen características técnicas de terrenos de bajamar; no obstante, se evidenció dentro de la actuación administrativa que sobre los mismos existe tradición conforme al régimen legal vigente en el momento histórico de cada caso concreto (..)”, se lee en la parte resolutiva del fallo.

Así, la Dirección General Marítima ordena comunicar la decisión a la Alcaldía de Cartagena y archivar la investigación administrativa que en su momento impuso una multa al complejo hotelero equivalente a 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, $526’681.800.

El Universal conoció que el fallo, que no admite recursos, está en proceso de notificación a las partes interesadas y se espera un pronunciamiento del director de la Dimar frente al tema.