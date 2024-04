En memoria de Fermín Berrio: líder y pionero comunal de Cartagena

“Fermín Berrio Paternina, un gran líder que deja en Cartagena un gran legado de lo que es el verdadero espíritu de servicio de la comunidad. Lo que significa que el verdadero liderazgo comunal tiene como interés superior lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros conciudadanos. Paz en la tumba de nuestro amigo Fermín, su siembra no ha sido en vano, un día la haremos florecer”, con tristeza, pero lleno de orgullo, expresó Bernardo Romero Parra, amigo de Fermín Berrio, quien además es ex subsecretario de Salud y Bienestar y ex director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo.