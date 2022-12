En Manga esperan que la Alcaldía de Cartagena cumpla y arregle los puentes

“El Distrito ha anunciado muchísimas veces que ya los van a intervenir, pero nada que lo hacen. No es justo que paguemos el predial y los servicios públicos más altos de la ciudad y la Alcaldía no tenga el interés y la voluntad política de resolvernos el problema con los puentes”, acotó el líder. Advirtió que si no intervienen los puentes de Manga, tal como se ha anunciado, programarán nuevas protestas.

Fico De la Rosa, presidente de la JAC de Manga, dijo que espera que se cumplan los tiempos para el comienzo de las obras. “Hay mucha incertidumbre en la comunidad por la demora de las obras, que se socializaron desde el 26 de julio”, agregó.