Con el objetivo de llamar la atención de las autoridades y pedir que reconstruyan el CAP, los habitantes han realizado varias manifestaciones a lo largo de estos años, pero aseguran que son “ignorados”.

“Este era un centro de salud que estaba en buenas condiciones y se podría decir que era uno de los más completos de la ciudad, pero ahora está convertido en un esqueleto. Lleva varios años en esa situación y no ha habido voluntad política para terminarlo. Necesitamos el CAP”, comentó Calderón.

Indignados

La última protesta que realizó esta comunidad fue a finales del año pasado, y esperaban que en este 2022 la Administración Distrital retomara la reconstrucción del CAP. Pero, todo indica que este centro de salud seguirá en lista de espera. Lea aquí: En Los Cerros otra vez se hicieron sentir: plantón para exigir su CAP

La semana pasada, la Alcaldía, a través de la Secretaría de Infraestructura y el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), anunció el reinicio de las obras en cuatro centros de salud que también quedaron inconclusos: Bayunca, Barú, Canapote y El Pozón. Esto llamó la atención de los habitantes de Los Cerros y barrios vecinos, quienes decidieron protestar la próxima semana, para exigir las obras en este centro de salud.

“Es preocupante que no aparezca el CAP de Los Cerros entre las obras que reinician. Vamos a tener que tomar las vías de hecho como hicieron otros barrios. Cuando protestamos hace varios meses no se llegó a ningún acuerdo, parece que tomarse las vías principales de la ciudad es lo único que da resultado con esta administración. La incertidumbre es que no hay fecha de reactivación”, aseguró Pedro Maza, presidente de la Junta de Acción Comunal de Chile. Le recomendamos: ¡Atención! Firman acta de reinicio de obras de hospitales inconclusos

Indignados e inconformes están los habitantes, quienes esperan una solución pronta a esta situación, pues no entienden por qué este CAP no es tenido en cuenta.

“No sé qué pasa que no somos tenidos en cuenta. Hemos hecho muchas protestas y no nos responden, queremos el CAP reconstruido y prestando un servicio óptimo”, aseguró una habitante de Los Cerros.