En Las Palmeras siguen esperando las intervenciones al canal Matute

“Hace tres años anunciaron que iban a reconstruir la infraestructura instalada dentro del caño, pero no han cumplido. Al principio las demoras fueron porque les hicimos saber que los diseños estaban errados y debieron hacer unas modificaciones. Y ahora las demoras son porque supuestamente faltaba una firma del Ministerio de Vivienda. Lo cierto es que en El Campestre ya llevan varias semanas trabajando y aquí ni siquiera empiezan. Lo peor es que no nos han dado una fecha clara y no vemos luz verde. Nos dijeron que en abril arrancaban y no fue así”, aseguró Villa. Lea: Retrasos en diseños del canal Matute tienen frenadas las obras en El Campestre