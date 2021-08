“Este problema es viejo, las tuberías deben ser reemplazadas porque ya no tienen capacidad para hacerle frente al desarrollo. Anteriormente las casas eran unifamiliares, pero ahora son bifamiliares porque las han hecho de dos pisos con dos apartamentos arriba. Además, no existía esa cantidad de moteles que se han conectado al alcantarillado nuestro. También han hecho un par de edificios que se han conectado al sistema, esto va a estallar en cualquier momento”, expresó el vecino Alberto Cabrera.

Quieren un cambio total

Correa dijo que la situación con las nuevas edificaciones está descontrolada y no ven respaldo de las autoridades distritales.

“Estamos sufriendo, hay conexiones de edificios que tienen más de 100 apartamentos y eso tiene colapsadas las redes. Hace 10 días se rompió un tubo madre y todas esas aguas residuales las condujeron por una canalita improvisada hasta el canal Matute, hubo mortandad de peces y olores nauseabundos. La gente se nos está enfermando, los niños y adultos mayores están en riesgo. Y lo peor es que el problema seguirá creciendo si no se hace una intervención pronto, no queremos que Las Palmeras se convierta en una cloaca, esto aquí ya no da más abasto”, sostuvo el presidente de la JAC.

Los líderes comunales pidieron ayuda a Aguas de Cartagena para que revise el sistema del alcantarillado y lo amplíe, ya que a diario se registran rebosamientos en las cerca de 50 manzanas que tienen los diversos sectores del barrio.