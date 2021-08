Luego que se conociera que más de 20 taxis se parquearon en la noche del martes frente al emblemático monumento en el Centro Histórico, generando caos en la movilidad; y que el Tránsito asegurara que no hay ninguna estación de taxis autorizada en esa zona; el taxista Víctor Pérez Reyes sostuvo lo contrario ante El Universal . Lea aquí: Taxistas convirtieron la Torre del Reloj en una “estación”

No obstante, a la fecha, Asotator no ha obtenido permiso de ningún tipo por parte del actual alcalde, William Dau.

Sobre cómo opera esta asociación, afirmó que “tenemos una estación con 52 conductores hoy en día. Ubicamos tres taxis, no enfrente de la Torre, sino en una especie de bahía que se hace después de la Torre, cuando vienes de Manga y vas a doblar hacia Bocagrande; no interfiere el espacio de Transcaribe y teníamos permitido estar desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana”.

El taxista Víctor Pérez Reyes afirmó que Asotator no está detrás del caos en la movilidad que en la noche del martes se evidenció en la Torre del Reloj. Cerca de 20 taxis estaban parqueados frente al emblemático monumento.

No son los del caos

“Casi como 15 días antes de la pandemia nos prohibieron estar ahí. En su momento, la Policía estacionó un bus ahí para que no nos estacionáramos, dado que se estaba presentando desorden porque se estaban metiendo taxistas que no pertenecen a nuestra organización. Para evitar confrontaciones y porque hemos querido hacer las cosas bajo las normas, lo que hicimos fue esperar que el actual alcalde nos recibiera para reorganizar la estación de la Torre del Reloj, pero por motivo de la pandemia no hemos podido reunirnos, quedamos rezagados”, dijo Pérez.

“Ahora, en vista del desorden que se ha formado y todo lo que está sucediendo, queremos retomar nuestro sitio trabajo, el cual nos hemos ganado desde hace 44 años, y también para brindar la seguridad que esa zona amerita”, señaló.

Dos cartas ha enviado Asotator al alcalde Dau, “pidiéndole que nos atienda para tratar la problemática de la estación de la Torre del Reloj (...) David Múnera Cavadía, secretario del Interior, me envió un correo electrónico informando de una reunión el viernes 20 de agosto a las 9 de la mañana, en esa Secretaría. Me imagino que es para tratar el tema”, informó el taxista.

Indicó que “la idea es que el alcalde comprenda que nosotros también queremos aportar a la seguridad y queremos que ese sitio vuelva a la normalidad. Vamos a trabajar organizadamente como estábamos antes, uniformados, carnetizados, y con todos los elementos de bioseguridad. Somos 52 familias que vivimos del sustento diario de ahí. Queremos ver cómo retomamos nuestro trabajo en la Torre del Reloj y le brindamos seguridad”.

Mientras, un agente del Datt ejercía control en la Torre del Reloj este jueves para evitar caos en la movilidad de este sector turístico.