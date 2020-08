En La Boquilla se aferran a la pesca para no morir de hambre

La rutina de Dionisio González, pescador nativo de La Boquilla, comienza a las cuatro de la mañana, cuando se levanta y sale de su casa a reunirse con sus compañeros, otros pescadores que, al igual que él, madrugan para que Dios los ayude en la faena del día.

Ellos hacen parte de ese grupo de cartageneros que no se quedan en casa, no por capricho, sino por necesidad, porque si no salen, no comen. Ya es algo que vivieron los primeros meses de la cuarentena.

“Nosotros en marzo llegábamos (a la playa) y los policías no nos dejaban trabajar porque estaba prohibido meterse al mar. Pero es que a nosotros no nos han ayudado en nada. Nosotros vivimos en la parte central de La Boquilla y las ayudas todas las han dado para Villagloria, Boquillita y esas partes por allá”, dice Dionisio.

Por este motivo fue que ante la falta de ingresos y pese al miedo latente del contagio, decidieron volver a la playa de La Tenaza, lugar donde están acostumbrados a pescar.

“El que tiene necesidad busca su comida como sea”, dice Freddy Meléndez, otro pescador de este grupo, que argumenta que de igual forma el salir a pescar no es certeza de que vayan a obtener su sustento diario.

“Hay veces que así como vinimos, nos vamos. Sin nada. Pero bueno, si no se pesca nada hoy, con el favor de Dios pescamos mañana”, manifiesta.

Pero si bien hay días en los que lamentablemente se van con las manos vacías, afirman que hay otros en los que sí se ganan sus 20 mil o 30 mil pesos y con eso solucionan.

“Desde que llegamos a las cinco de la mañana, comenzamos a tirar la malla. Si no agarramos nada pues esperamos un rato y lo volvemos a hacer. En el día tiramos la malla como seis veces o hasta más. Depende. A veces se hacen las ocho de la noche y no hemos llegado a la casa”, dice Dionisio.