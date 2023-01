En fotos: Estaciones de Transcaribe deterioradas y llenas de grafitis

Otra estación que no se queda atrás es la de Bazurto. Aunque tiene menos rayones, esta parada está en deterioro por el óxido.

Hablan artistas

¿Estas manifestaciones pueden llegar a considerarse como expresiones artísticas o como vandalismo? Así mismo, contactamos a algunos artistas cartageneros para analizar el tipo de mensajes. Explicaron que el grafitis en general es un contenido crítico, humorístico o grosero, grabado o escrito en paredes o muros de lugares públicos.

No obstante, dejaron claro que no todos los que realizan esta actividad lo hacen de la misma forma. “Nosotros para realizar un grafitis hacemos primero un boceto en un cuaderno, luego escogemos en dónde lo vamos a dibujar. Nosotros somos un grupo de seis grafiteros en Cartagena, y por lo general pedimos permiso para poder usar una pared. No todos los que realizan esta actividad lo hacen de forma ilegal”, explicó Serok Siete, artista cartagenero.

También explicaron a qué se deben algunas marcas en paredes y superficies. “Hay diferentes niveles de grafitis, los que apenas están aprendiendo comienzan a rayar paredes con sus firmas para que los conozcan, además que tienen la fiebre de salir a pintar y, como no tienen dónde ir probando, muchas veces comienzan a rayar lugares públicos para ir perfeccionando técnicas, saber cómo les sale la pintura y van mejorando los trazos”, indicaron.

“Sale por un ojo de la cara”

El colectivo asegura que no les sale nada económico. “Sale caro, cada frasco de aerosol sale en $20.000, y para hacer un grafitis básico uno se está gastando unos ocho aerosoles”, revelaron. Y agregaron: “Nosotros queremos mostrar nuestro trabajo, uno vive también de esto, nos han llamado para hacer murales dentro de casas y colegios”.

¿Es vandalismo?

De acuerdo al código penal, se prohibe realizar cualquier clase de pintadas, graffitis e inscripciones, tanto en los espacios públicos como sobre el mobiliario urbano, o sobre muros, paredes de edificios, fachadas, estatuas, monumentos, arbolado urbano público y, en general, cualquier elemento integrante de la ciudad.