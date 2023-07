En fotos: así quedó Cartagena después del aguacero

En horas de la tarde se presentaron fuertes lluvias en distintos sectores de Cartagena, lo que ocasionó inundaciones en calles y vías de la ciudad. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) pronosticó que este puente festivo estará pasado por agua en la región Caribe. Además, no se descartan algunas lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica.

Las autoridades extienden estas recomendaciones:

- Los menores no deben salir a bañarse mientras llueve, sobre todo en cercanías de arroyos peligrosos.

- Evitar ponerse debajo de los árboles o parquear vehículos en sus cercanías durante la lluvia.

- Limpiar los canales para evitar que las aguas se estanquen.

- Desconectar los equipos electrónicos y no usarlos durante las tormentas eléctricas.

- No arrojar basuras a la calle. Teniendo en cuenta los pronósticos de lluvias y ventarrones, solo saque la basura cuando vengan a recogerla y no antes, para que no la arrastre el arroyo.

- Se recomienda extremar las medidas de seguridad en el desarrollo de actividades marítimas.