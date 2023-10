$!En fotos: así fue como desaparecieron estos árboles del Pie de la Popa

“Todos estábamos en la casa. Primero comenzó el ventarrón y empezó a levantarse el polvo así como uno ve en las películas de tornados, se caían las masetas, eso fue al principio, pero con la caída del árbol empezamos a gritar por auxilio y no podíamos llamar a los bomberos porque no servían las líneas telefónicas, fueron momentos de angustia que vivimos ahí adentro, y para poder salir de la casa tuvo que venir gente de afuera a auxiliarnos, porque los bomberos vinieron como 4 o 5 horas después, gracias a Dios no hubo heridos, después se estalló el transformador de energía y hasta ahora estamos sin luz”, relató ese 2012 Gloria Sofía Navarro, habitante de la casa donde estaba sembrado el árbol.