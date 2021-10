Una venta irregular

El caso tiene sus orígenes en el año 2009, cuando un grupo de inversionistas “compró” el terreno para desarrollar un proyecto inmobiliario. Sin embargo el Tribunal determinó que dicha venta nunca fue válida.

Resulta que, en el año 1961, el Distrito transfirió una serie de bienes a las Empresas Públicas Municipales de Cartagena a través de la escritura pública 1889 del 21 de noviembre de 1961, dentro de los que se encontraba la Planta Eléctrica de Manga. Fue de ese documento que la Electrificadora de Bolívar se valió para “vender el lote”, primero al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (Icel), que en 1999 pasó a ser el Instituto de Planificación y Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas (Ipse); y luego al Fideicomiso Lote Manga, que era el que pretendía ejecutar el proyecto inmobiliario. Lea aquí: ¿Se devaluó en Manga? Investigan contrato de compraventa de extenso lote

Pero esta escritura realmente no correspondía al terreno sino únicamente a la Planta Eléctrica, por lo que el documento no tenía validez sobre el lote.

“Al no ser las Empresas Públicas Municipales de Cartagena la propietaria del lote del terreno sobre el cual estaba funcionando la Planta Eléctrica de Manga, el inmueble que vendió a Icel no le pertenecía. Las Empresas Públicas no vendieron terrenos sino un establecimiento denominado Planta Eléctrica de Manga”, explicó el Distrito.