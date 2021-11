Carolina Martínez, madre de familia.

Así mismo, Martínez afirmó que el rector no ha atendido el llamado de los padres, y en tres años que lleva en el cargo son pocas las veces que lo han visto. “Al colegio le mandaron recursos para la compra de sim cards para los estudiantes y este fue el único colegio del barrio que no las entregó. El rector no acepta las reuniones, no lo conocemos, tenemos entendido que el giro recibido es cercano a los $400 millones pero no sabemos en qué se han invertido”, agregó la madre de familia.

A raíz de la situación, la comunidad educativa del Camilo Torres realizó un plantón este miércoles 17 de noviembre en las afueras de la sede principal para llamar la atención de las directivas y de la Secretaría de Educación del Distrito, ya que no quieren iniciar el año escolar 2022 en iguales condiciones.