En este colegio de Bolívar dan clases en un comedor y bajo un palo de mango

No hay vigilancia, no hay personal de aseo, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) al parecer aún no beneficia a los estudiantes, y lo peor es que no hay suficientes aulas para atender a todos los estudiantes.

Fue por eso que la comunidad escolar de la Institución Educativa Felipe Santiago Escobar salió en la mañana de ayer a protestar en frente de la sede de la Alcaldía del municipio de Santa Catalina, para exigir soluciones a sus necesidades. Lea: “No podemos ni prender los abanicos”: protesta de estudiantes en Loma Arena

Más allá del drama que viven por la falta de trabajadores que garanticen la seguridad y la higiene, lo que más indigna a los afectados es que los niños y niñas tengan que recibir sus clases en espacios no aptos, como los comedores escolares y las zonas verdes del colegio.

Una madre de familia que pidió no revelar su identidad, aseguró que: “Llevamos padeciendo mucho tiempo por distintas razones y no es justo con nuestros hijos que son el futuro. En el colegio no hay vigilancia ni aseadores hace rato, también nos hacen falta profesores y nadie nos da razones de nada. Por eso hoy decidimos ir a la Alcaldía a protestar pero no nos dieron ninguna solución, también nos fuimos al sector de la planta en la carretera La Cordialidad, éramos casi 70 personas”. Lea: En Galerazamba tienen sed, ¡la comunidad lucha por el agua potable!