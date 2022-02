En total, del 1 al 31 de enero de 2022, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió 26 emergencias relacionadas con incendios en viviendas y comercios, cifra que evidencia un considerable aumento en comparación con los siniestros presentados en el mismo periodo de 2021. Lea: “Bomberos en Cartagena, la intención no apaga los incendios”: ciudadanos

Sobre el incremento de estos casos, que se inició en el último mes de 2021 y se mantuvo en el primer mes de 2022, Guerrero manifestó que “en el lapso de diciembre a enero una de las causas fueron las instalaciones navideñas defectuosas, que produjeron cortocircuito, pero son varias las variables que se manejan. Algunos incendios se iniciaron por la mano indiscriminada del hombre y de estos, varios son motivo de investigación”.

Resaltó que las causas accidentales son las más frecuentes.

“Porque dejaron una vela encendida, no cerraron bien la estufa del gas, dejaron olvidado algo en la estufa, dejaron conectado el cargado del celular, del portátil o de la tablet. Ahora está de moda que a los niños les regalan celulares y tablets para que no molesten y jueguen. Cuando se van a acostar conectan el aparato y lo ponen sobre la cama, para que esté cargado siempre, y no se dan cuenta que estos tienen unas baterías que se recalientan y ese recalentamiento puede ocasionar un incendio”, explicó el comandante (e).

Agregó además, que los menores de edad, e incluso algunos adolescentes y adultos, “no tienen la precaución de que mientras cargan sus dispositivos electrónicos, estos se recalientan y como entren en contacto con una parte de combustible se prenden”.