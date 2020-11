Las 5 o 6 toneladas de arroz que tenía sembradas se perdieron. El agua me llega al pecho y para poder agacharme y sacar una ramita de arroz, me toca hundirme, pero ya eso así no sirve. Todo el trabajo de estos 4 meses se perdieron por el invierno”, dice con tristeza Eusebio, un campesino de la vereda El Zapatero en Puerto Rey.

Esta misma situación la viven campesinos de Tierrabaja, donde el agua también hizo estragos con las cosechas de este alimento que las familias de la región venían cultivando y las cuales, según le contaron a El Universal, debían recogerse en los próximos 15 o 20 días para arrancar con la venta. En esta zona, son más de 15 familias las que se han visto afectadas, tenían más de 150 hectáreas sembradas.