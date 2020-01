En El Rodeo se paralizó el arreglo de la vía principal

Los residentes del barrio El Rodeo, en el municipio de Turbaco, dijeron estar preocupados por la paralización del arreglo de su calle principal, obra que estaban esperando desde hace tres años.

Cielo Moreno Elles, del Comité de Vecinos de El Rodeo, manifestó que los trabajos consisten en la pavimentación, en concreto rígido, de 700 metros lineales de vía.

“Los trabajos comenzaron a finales de noviembre --dijo Moreno Elles-- pero de repente se detuvieron, y lo que nos explican es que hubo problemas con la interventoría, en el sentido de que los proponentes que no fueron escogidos interpusieron querellas. De todas maneras, estamos a la espera de que se adjudique la interventoría, porque sin ella no puede materializarse el proyecto”.

Entre tanto los residentes afirman sentirse incómodos, debido a que toda la capa asfáltica fue retirada y en la vía hay varios huecos, que se llenaron de agua durante las últimas lluvias de diciembre, de manera que en algunos tramos hay charcos enormes, mientras que en otros la brisa hace que la tierra seca invada las casas a orillas de la vía.

Ricardo Cuesta Mendoza, otro miembro del Comité, hizo saber que, por el momento, “estamos intentado que la comunidad no se tome las vías de hecho, pues la mayoría de la gente está exasperada con los incomodidades que cause el que hayan retirado la capa asfáltica, cosa que no han debido hacer si no había certeza de que se tendría un interventor. Ya le pedimos a la Gobernación de Bolívar que, mientras se arregla el problema de la interventoría, que nos adecuen un carril de la vía, porque resulta que ahora los taxis no quieren entrar el barrio. Tenemos que salir a la Troncal de Occidente, para poder tomar el transporte público”.

Pedro Quintana, otro integrante del Comité, aseguró que unas doscientas casas están siendo afectadas por la rotura de la vía, y son precisamente sus propietarios quienes han propuesto tomarse las vías de hecho.

Javier Doria, asesor de la empresa contratista Yacamán Viveros, explicó que esta firma fue la adjudicataria del contrato para dicha pavimentación, pero de manera paralela la Gobernación venía adelantando el proceso de selección del interventor para el seguimiento de ejecución del contrato.

“Pero --anotó-- tenemos entendido que en ese proceso se presentaron tres ofertas y se le adjudicó el contrato a una sola. Las otras dos presentaron una solicitud de revocatoria para esa adjudicación, de tal manera, y como no se ha definido la situación la obra no tiene interventoría, lo que hizo que se suspendieran los términos del contrato nuestro”.

Doria añadió que Yacamán Viveros inició actos preparatorios para comenzar la ejecución contractual, pero a finales de diciembre se acordó con la Gobernación una suspensión del contrato principal, mientras se resuelve el problema que hay con la interventoría.

“Al mismo tiempo --agregó-- entendemos que las demoras se deben al cambio de administración, donde los nuevos funcionarios tendrán que estudiar la solicitud de revocatoria, aunque nos han dicho que se resolverá rápidamente. Queremos que la comunidad sepa que, por lo menos, de parte del contratista hay todo el interés de cumplir con el contrato, pero hay que esperar lo que resuelva la Gobernación”.

Enrique Chartuni González, director de proyectos de la Gobernación de Bolívar, hizo saber que hay dos firmas de interventoría polemizando sobre la adjudicación, “y ambas dicen que la otra presentó documentos no idóneos. Entonces, nos toca nosotros resolver la situación, en el sentido de que si no se ponen de acuerdo y si es cierto que se presentaron documentos impropios, la licitación se declarará desierta y debe volver a abrirse”.

Según Chartuni González, “la Gobernación no esperaba que se presentara esta situación y por eso mandó a quitar el asfalto viejo, pero la comunidad debe estar tranquila porque la obra sí se va a hacer”.