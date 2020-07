En el Nuevo Campestre se quejan de las parrandas y los atracos

“Hemos hecho reuniones con diferentes comandantes de policía, pero no han servido, los bandidos tienen esta zona de recocha, hacen y deshacen sin que nadie les haga frente. La gente tiene temor hasta de salir de sus casas”, precisó un morador.

La denuncia fue hecha por líderes comunales del barrio y vecinos que pidieron reserva de sus identidades por razones de seguridad. Aseguraron que la delincuencia ha aumentado en sus vías principales y calles, a tal punto que la semana pasada se registraron tres homicidios. El primero fue el de un transeúnte que por resistirse a un atraco lo balearon y murió tras varios días hospitalizado. Y los otros hacen parte del doble asesinato en un taller del sector Sagrado Corazón, que hace parte del Nuevo Campestre y no del vecino barrio 20 de Julio, como se ventiló en su momento.

“Ponen sus picós a todo volumen”

Respecto a la situación presentada cada fin de semana, sostienen que se ha vuelto intolerable porque el escándalo que forman los equipos sonoros perturba la tranquilidad de quienes reposan en sus casas aguardando el aislamiento para protegerse del COVID-19.

“La indisciplina social se disparó, ponen música alta, hacen parrandas, toman licor y ya se han registrado varias peleas callejeras. Esas personas no son conscientes de lo que vive el mundo a raíz del coronavirus, no hay respeto por la vida ni por sus familiares. Lo peor es que uno se cansa de llamar al cuadrante de la Policía y no vienen, por eso es que la gente hace lo que le da la gana”, alegó otro vecino.