“En el DATT es imposible que te den una cita”: usuarios

La protesta del gremio de tramitadores efectuada esta mañana en la sede del barrio Manga, motivó a otros ciudadanos a exponer quejas por demoras para lograr citas en el DATT. (Lea: “No nos dejan trabajar dignamente”: protestantes en el DATT)

Uno de los denunciantes, propietario de un importante concesionario de vehículos de Cartagena, relató el tormento que para él y su equipo representa hacer traspasos y otros trámites bajo el agendamiento telefónico.

“Para agendar una cita, hacer un traspaso o reclamar un certificado de tradición hay que pegarse al teléfono todos los lunes y eso es perder el tiempo porque nunca contestan, y cuando lo hacen ya es de tarde y dicen que se acabaron los turnos y toca esperar hasta el próximo lunes para volver a internarlo. Esto no solo afecta a nuestra empresa, sino a toda la ciudadanía. La gente no puede hacer sus diligencias porque no les dan citas”, señaló el denunciante.