En El Country no quieren más Transcaribe

Los habitantes de la urbanización El Country enviaron un comunicado a la empresa Transcaribe para expresar su inconformismo con la ruta que circula por esa zona de la ciudad.

Respaldado por más de 30 firmas, el comunicado le hace saber a la empresa que no está de acuerdo con que dicho transporte pase por sus calles, empezando porque, según ellos, fue una decisión que no se consultó con la comunidad. Además, dicen que sus casas están siendo afectadas por la vibración de los buses, al igual que la vía principal, ya que esta no fue construida para soportar un peso de tales proporciones.

Afirmaron que la vía principal de El Country ya era congestionada, en las horas picos, desde antes de la entrada de Transcaribe, transporte que ha venido a incrementar los trancones vehiculares con la afluencia de camiones proveedores de locales comerciales.

“La vía se ha vuelto peligrosa --aseguran-, al tiempo que nuestra salud está siendo violentada con la contaminación auditiva, generada por el ruido permanente de los vehículos de Transcaribe”.

Por lo anterior, consideran que la empresa Transcaribe está vulnerando a la comunidad derechos como la vida, la integridad física, la seguridad y la vivienda digna.

Por tal razón, rematan su misiva solicitando, de manera urgente, suspender el tráfico de esos buses, además de una reunión en la Alcaldía Menor de la Localidad 1, en compañía de funcionarios de la Personería Distrital, el alcalde de la Localidad y funcionarios del DATT.

El director de Planeación e Infraestructura de Transcaribe, José Torres, dijo que si los vecinos de El Country tienen estudios técnicos que demuestren que los busetones son los que están dañando la vía principal y las viviendas aledañas, los presenten ante la empresa.