El 9 de noviembre del año pasado la comunidad educativa de la Institución Educativa de La Boquilla reportó el robo de 14 computadores portátiles que beneficiaban a más de 2 mil estudiantes. En ese entonces las directivas del plantel informaron que el hurto ocurrió el 26 de octubre de ese año. (Lea: Con vigilante a bordo roban computadores en colegio de La Boquilla)

La preocupación de los padres de familia aumentó esta semana por un nuevo hurto en el colegio. “Las directivas no nos dan respuesta de los portátiles que se robaron y ahora nadie nos da explicaciones de 14 ventiladores desaparecidos”, dijo José González, líder del corregimiento. (También le puede interesar: ¡Indignante! Roban 25 computadores en colegio de Bolívar)

Y agregó: “el domingo me informaron que cuando iban a instalar los ventiladores, ya no se encontraban. En ese colegio hay unos robos, al parecer, con la complicidad de las mismas directivas”. El Universal intentó conseguir una respuesta por parte de las directivas del plantel, pero no fue posible. Desde la Secretaría de Educación informaron que la vigilancia de los colegios está a cargo de la oficina de Apoyo Logístico.