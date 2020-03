En cuarentena, adoptemos a un voceador

“Si no fuera por esto, quién sabe dónde andaría, pero esto fue lo que Dios destinó para mí, por eso me levanto todos los días bien temprano, para estar a las cuatro de la mañana en la sede de El Universal y a eso de las cinco comienzo a repartir a domicilio y a las siete de la mañana me vengo al negocio y me quedo hasta las dos de la tarde”, sostiene. (Lea aquí: Así responde El Universal al COVID-19)

“Desde los diez años empecé a vender periódicos, cuando un primo hermano los traía, él compraba los periódicos y me llevaba al centro, cuando estábamos allá, me daba unos cuantos y así comencé, en ese entonces no conocía ni Manga, ni Pie de La Popa, caminaba por las calles del Centro y terminaba en el Portal de los Dulces”, explica.

“Ya aquí la gente me conoce y me todos han ayudado mucho, mire que la señora de la casa no me dice nada por estar aquí, hasta me defiende y me deja guardar las cosas, yo no me puedo quejar, estoy muy agradecido de mis clientes, ellos hasta me prestan cuando el día está malo y luego yo les pago con periódicos”, dice Carriazo mientras suelta una carcajada.

***

Caminando o en bicicleta, bajo el sol, el calor e incluso la lluvia, diariamente los voceadores o vendedores de prensa recorren desde la madrugada las calles de Cartagena para llevar los periódicos hasta las puertas de las casas, las oficinas o simplemente se estacionan en un punto para ofrecer el diario a quienes pasan y desean estar informados.