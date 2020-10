Estas misas fotografías y las cuales, supuestamente, fueron tomadas por familiares de uno de los reclusos, llegaron a El Universal , por lo que de inmediato decidimos contactarnos con las autoridades competentes para conocer si efectivamente corresponden a las instalaciones que asegura el mensaje, pero desde la Policía Metropolitana de Cartagena alegaron que no son de la Estación de Policía de Crespo, pero sí aseguraron que efectivamente estos sitios están con un número mayor de reclusos a lo permitido.

Esta es una de las fotografías que estuvo rodando por las redes. // Cortesía

“No es en Crespo”

Luis Antonio González, edil de la Localidad 1, señaló que “vimos las fotos, pero como no nos han permitido ingresar para ver cómo se encuentra esta cárcel en Crespo, no podemos asegurar que efectivamente son de acá, sin embargo, es importante seguir manifestando que no queremos ese centro reclusorio en este barrio, por eso queremos que se haga respetar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y que el secretario del Interior y el comandante de la policía nos den una cita para reunirnos y solucionar esto”.

Ante esto, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, Brigader Henry Sanabria Cely, aseguró que “esas fotografías no pertenecen a la Estación de Policía de Crespo. Somos conscientes que la condición de los detenidos que permanecen en las estaciones de policía no son las más adecuadas, pero siempre estamos vigilando y realizando pruebas PCR de coronavirus para evitar algún contagio, lo que hasta ahora no se ha dado, pues se le ha solicitado al Dadis que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Auto 110 de 2020 de la Corte Constitucional”.