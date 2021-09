Es por eso que no quieren ser considerados una invasión, por el contrario, quieren que el Distrito vaya, invierta y les dé oportunidades para mejorar su calidad de vida, ya que ninguno quiere vivir de esa manera, pero aseguran que no hay más solución.

Una vida difícil

Una vez arriba, el barro, la maleza y las casas de palo y madera que van apareciendo indican que ya se está en los Cerros de Albornoz. Niños, adultos e incluso personas de la tercera edad se han tenido que acostumbrar a ese recorrido, aunque reconocen que no es justo que deban atravesarlo.

Janis Altamiranda, representante del sector, afirma que todo es la muestra de la vulnerabilidad en la que las personas tienen que vivir.

“Hay mucha hambruna y falta de oportunidades, porque de verdad no las hay. Y es más preocupante por los niños. Si desayunan, no hay almuerzo, no hay una cena, porque dependen es de lo que sus papás les traigan de lo que hagan en el día”, comenta.

Y es así. En La Roca de Cristo, al igual que en el resto de sectores de los Cerros de Albornoz, lo que prima es la informalidad y el rebusque, prácticamente, “lo que salga”, pues la mayoría está desempleada. Es por ello que no es extraño ver a personas delgadas y con bajo peso, pues simplemente no tienen para comer bien.