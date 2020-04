En ceremonia virtual, Unibac graduó a 68 profesionales

La Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac) gradúo hoy a 68 jóvenes, en ceremonia virtual realizada a través de la plataforma Meet.

Es la primera vez que Unibac realiza una graduación de esta manera, y es resultado del cumplimiento de las medidas de prevención del Covid 19 decretadas por el Gobierno Nacional.

Sacra Náder David, rectora de Unibac, indicó que, “debido al coronavirus, la vida no es la misma, el país no es el mismo y la forma de comunicación e interacción entre las personas ha cambiado, valientemente el personal administrativo y docente de Unibac han seguido adelante en sus tareas, tratando de hacer lo mejor y de llevar la mejor educación a nuestros estudiantes. Por eso, decidimos hacer esta ceremonia, adaptándonos a esta pandemia que estamos viviendo y recalcándoles a nuestros graduados que, tienen una oportunidad excepcional en este momento tan complicado de nuestra existencia. Están llamados no solamente a reflexionar sobre la vida y sobre nuestro papel en ella, sino también es un momento en que todos deberían dejar plasmado, tienen en sus manos la manera más maravillosa de expresión: El Arte”.