¿En Cartagena se puede pagar una carrera de mototaxi por Nequi?

El Universal contactó al gremio de mototaxistas de la ciudad, y consultó si suelen aceptar transferencias por Nequi o Daviplata durante sus jornadas de trabajo, o si por el contrario, están en desacuerdo.

Alain Ramírez, presidente de Asociación Nacional de motocicletas de Colombia en Bolívar, en conversación con este medio, habló sobre los pagos por transferencia para tomar estos servicios. “Los mototaxistas no están aceptando ese tipo de pago, primero, porque son pagos muy cortos, algunas carreras pueden costar $4.000, $6.000 y no es el medio para hacer pagos por esa suma. Lo segundo que hay que tener en cuenta es la seguridad, no es seguro que la gente saque su celular en la calle para pagar algo. Esto muy poco se está dando, puede que se presente la situación, pero por el momento cada mototaxista considera si acepta este método de pago”, indicó.