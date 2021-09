- Jairo Useche, director de investigaciones UTB

Mover barrios vs el POT

El investigador cuenta que toda esta problemática podría causar que tengamos que mover barrios de la ciudad por el aumento del nivel del mar, pero que todo esto debería estar definido en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial).

“El POT tiene que girar en torno a esto, porque esto definirá el futuro de la ciudad. Vemos el problema de que todos los días nos inundamos más y cada año es peor y no vemos soluciones. Hay un sistema de bombeo que se instaló, no sé cuándo en la Plaza de la Aduana, pero no parece estar funcionando porque se sigue inundando. No estamos viendo soluciones, ni iniciativas de cambio, ¿qué pasará con quienes viven en el borde de la playa? Tendrían que mudarse”, relata.

Revisando el informe de la ONU que salió hace poco en el cual se alerta sobre el nivel del mar en todas las costas del mundo, se proyecta que para Cartagena haya un aumento entre 80 y 90 cm para finales de siglo. “Eso es un metro de agua, ahora tenemos problemas con 40 cm cuando llueve pero un metro de agua es alarmante y es imposible convivir con eso. De aquí a 60 años la cosa va a ir a empeorando. De aquí al 2040 los aguaceros van a inundar los barrios costeros de Cartagena”, destaca el investigador, no sin antes destacar que el Proyecto de Protección Costera es a penas una parte de la solución y aún no ha empezado.