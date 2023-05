En Cartagena hay una “cueva de rateros” que la lluvia desplomaría

Desde la cima del cerro de La Popa se ve claramente cómo se divide Cartagena entre la ciudad opulenta y la que se busca el día a día. A mano derecha, altos edificios bordean al mar y a la bahía; a mano izquierda, como si un gigante hubiese macheteado. Para muchos la entrada a la Cartagena estrato alto comienza en el Pie de la Popa; no obstante, en una de las entradas de ese barrio, diagonal a la bomba Texaco, una edificación llama a la ruina. (Lea: Millonaria sanción contra constructor y promotor del edificio Aquarela)

Habitantes del Pie de la Popa no se resignan ante el deterioro de vieja data del predio y claman por respuestas a la Gobernación de Bolívar, propietaria de la casa. Ahora no es solo la ruina, sino que denuncian actos vandálicos, que diezman la estructura, y el robo de ventanas, puertas y parte del tejado; todo esto ante la vista de una ciudad que transita a diario por el lugar.

En el sector los costos de las facturas indican que no es un foco de miseria, pero el estado de abandono de la antigua edificación de estilo republicano, donde funcionó la Escuela Municipal Rafael Núñez, dice lo contrario. La joya arquitectónica de antaño, declarada Patrimonio Distrital en 2001, está a punto de desplomarse. Mientras tanto, rateros y vándalos la tienen de patio de recreo.

Mismo sentir tiene Guardiola, quien solicita la intervención inmediata del asunto por parte de la Secretaría Logística de la Gobernación departamental. “Nuestra intención como vecinos es ver a nuestro barrio bello, seguro, salubre e iluminado. Ese predio es vandalizado no solo por criminales y habitantes de calle, sino por vendedores informales, voceadores y personas que prestan el servicio ilegal de colectivos”, aseveró.

¿Qué dice la Gobernación?

Guardiola explicó a El Universal que el inmueble no siempre estuvo en total abandono y que la situación deplorable se agravó cuando un hombre que vigilaba el predio perdió un pleito con la Gobernación. “Hace un par de años, un hombre que cuidaba, al no recibir el pago por su trabajo, se llevó a su familia a vivir allí. El hombre inició un proceso jurídico de pertenencia (prescripción adquisitiva de dominio o usucapión), pero fue vencido por la Gobernación y no pudo poseer la propiedad. La titularidad, por ende, quedó en custodia de la Gobernación.