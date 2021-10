Andrea Aguilar, teniente Policía Ambiental.

“La Policía Ambiental no tiene veterinarios, no cuenta con un albergue ni tiene servicio de bienestar familiar, por ende, no recogemos los animales ya que no tenemos esas funciones y responsabilidades. Solo trabajamos en unión con la Umata. Quiero que quede muy claro eso, ya que la gente comete imprecisiones con relación a estos tristes casos”, puntualizó la teniente.

“Obviamente, coordinamos y gestionamos los casos de maltrato animal, incluso en nuestros vehículos contamos con los guacales y el equipo necesario para hacerlo, atendemos las denuncias y asistimos al lugar de los hechos. Pero los pasos posteriores los manejamos con la Umata, en casos de animales de compañía y equinos, y con el Epa o Cardique si es fauna silvestre.

“Mi teléfono es personal, entonces está regado por toda la ciudad y eso es un inconveniente. La línea de atención a casos es la 123 de la Policía Nacional”, acotó Andrea Aguilar.