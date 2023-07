“En Cartagena hay 46 proyectos en estado crítico o elefantes blancos”

“Esta es una estrategia de la Contraloría que busca abrir espacios de facilitación con todos los actores del proyecto y establecer acuerdos que se tienen que cumplir. Encontramos los proyectos de los CAP con unas problemáticas bastante marcadas, cada uno con su particularidad”, indicó.

Y agregó: “Aquí hay que reconocer que si no hay voluntad política de los actores, no se puede intervenir. Esta es una estrategia voluntaria que debe garantizar el cumplimiento y seguimiento de los compromisos para poder terminar las obras”.

La funcionaria le hizo un llamado a las administraciones locales para que notifiquen situaciones de riesgo y así tomar las acciones pertinentes. “Hay obras insalvables que no tienen voluntad política y que están en notable desarrollo. No quiere decir que porque sean insalvables no se van a tomar acciones porque la Contraloría hará lo pertinente”, enfatizó Rodríguez.