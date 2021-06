“Baja cobertura”

“Entendemos que estamos concentrados en la vacunación contra el COVID-19, pero no podemos descuidar la inmunización contra otras enfermedades igual o más letales, menos en estos momentos que los menores se preparan para regresar a los colegios”, explicó Cuéllar.

Sobre si han ascendido o no los casos de sarampión y rubéola en el país, la experta comentó que “en los últimos años no tuvimos aumento de casos, pero en 2018 y parte de 2019 hubo un brote. En el 2020 solo hubo un caso importado, y ahora, en el 2021, no hemos tenido ninguno”.

Recordemos que Colombia fue certificada hace algunos años por el Comité Internacional de Expertos (CIE) como un país libre de sarampión, rubéola y el síndrome de rubéola congénita, tras revisar evidencia documental de la interrupción de la transmisión endémica de los virus que generan estas enfermedades en el país.