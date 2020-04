En Cartagena, domiciliarios trabajarán hasta las 9 de la noche

En la primera medida de aislamiento preventivo, el Gobierno Nacional en su decreto, había añadido un parágrafo donde indicaban que los domiciliarios solo funcionarían de 6 de la mañana a 8 de la noche, algo que no cayó muy bien en este gremio gastronómico, por lo que en el siguiente decreto, donde se extendió el aislamiento, esta norma fue eliminada.

Al principio, pequeños empresarios creían que no iban a poder seguir manteniendo su actividad económica, debido a que sus negocios debían ser cerrados, puesto que las personas no podían ir a consumir sus alimentos en sus establecimientos, sin embargo, a nivel nacional decretaron, que sí podían funcionar, pero solo a través de la modalidad de domicilios.

¿Qué dice?

En el parágrafo 3 se señala que “las actividades de comercialización presencial de productos de primera necesidad en mercados de abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal, en establecimiento y locales comerciales abiertos al público, así como los servicios bancarios, financieros y de operadores de pago, deberán garantizar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, y de seguridad, para lo cual tendrán un horario de atención al público que podrá ir desde las 6 horas hasta máximo las 16 horas de cada día. Todas estas actividades pueden ser desarrolladas hasta las 21 horas a través de plataformas electrónicas y/o domicilios”.

Además, en el parágrafo 4, se indica que las empresas de entrega a domicilio deben atender las medidas de salubridad dispuestas por el Ministerio de Salud, como lo es desinfectar sus elemento de trabajo 3 veces al día y garantizar un correcto empaque y sellado de los bienes a entregar.

Adicionalmente, como medida de control, los empleadores deberán hacer el registro de sus trabajadores a través del link establecido en la página web dispuesta por la Alcaldía de Cartagena https://coronavirus.cartagena.gov.co/empresa/register

No lo sabían

El Universal se puso en contacto con algunos restaurantes de la ciudad para preguntarles qué piensan de este nuevo horario estipulado por la alcaldía y, la mayoría, indicó que no tenían conocimiento de esta medida.

“Sí sabíamos del decreto y de todos los cambios que ha tenido el pico y género, pero no sabíamos que habían colocado un horario de finalización de nuestras labores como domiciliario”; “¿cómo así, ya no podemos trabajar hasta las 11 de la noche?”; “nos enteramos ayer, cuando vimos una imagen en las redes de la alcaldía, pero no han dicho nada más”, son algunas de las frases que nos dijeron las personas consultadas, quienes prefirieron omitir su nombre.

Por su parte, Fero Castro, representante de un restaurante de comidas rápidas de la ciudad, indicó que “la medida es arbitraria, la gente todo el tiempo está comiendo y más en el confinamiento en que estamos. El Distrito debió hablar con los gremios para tomar este tipo de decisiones y más con los toques de queda que se han planteado. Lo que deberían realizar son los controles sobre si estamos o no cumpliendo con las medidas de control aprobado como tapabocas, tener alcohol, lavarnos las manos y demás”.