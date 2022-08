En Cartagena buscan que se revoque la prohibición de la pesca deportiva

La jornada fue liderada por la AUNAD (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca), que brinda apoyo para mejorar las condiciones laborales de los casi 350 mil pescadores formalizados y no formalizados que tiene el país, así como los ecosistemas marinos.

Carlos Alberto Segovia Londoño, representante de la Asociación de Pescadores de las playas de Comfenalco (Asopescomfe), señaló: “La pesca anda muy mala en el sector por el movimiento de máquinas que trabajan en la Protección Costera. El impacto ha sido general, y también están afectando los movimientos de la Luna, el calentamiento global y la contaminación. Ya no se pesca mucho, no es igual al tiempo de antes”.

“Estamos graves, hay una gran contaminación por el alcantarillado que se ha unido a las aguas de la ciénaga. En el 2016 tuvimos más de 50 toneladas de mojarras muertas”.

Pedro Cabezas, pescador de Marialabaja

Durante el congreso se recordó que la pesca en Colombia representa un renglón importante para la generación de ingresos y seguridad alimentaria, de la cual viven cerca de 360.000 pescadores en el país. Este sector, junto con la acuicultura, contribuyen con el 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el 3,3% en el PIB agropecuario. (Lea: La pesca deportiva, sin futuro en Colombia) Nicolás Del Castillo, director de AUNAD, resaltó que el evento es justamente para mostrarle a los pescadores un programa de fomento, caracterización, inspección y vigilancia, y que ellos sean multiplicadores de esos beneficios en sus regiones. “Lo más importante es que deben estar formalizados ante la AUNAD con su carnet, y por medio de asociatividades. En este momento tenemos 122 mil pescadores artesanales formalizados en Colombia y estamos terminando el proceso en algunas regiones, con lo cual aspiramos a tener 160 mil formalizados, de un aproximado de 300 mil que existen. A los que están legalizados se les suministran embarcaciones, motores, cavas isotérmicas, refrigeradores, plantas eléctricas, cuartos fríos, etc. En Bolívar estuvimos en 2021 con una operación bastante fuerte, entregando cerca de 47 embarcaciones y 55 motores”, señaló (Lea: ¡Infames! Roban a pescador de La Boquilla, lo amarran y lo tiran al mar) Buscan un sí a la pesca deportiva La programación incluyó en la tarde una reunión en la Cámara de Comercio con la participación de diversas autoridades ambientales como EPA Cartagena, Dimar y Cardique. Allí, el director de la AUNAD comentó las gestiones que se han adelantado y las que se emprenderán para revocar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que prohibió la pesca deportiva. (Lea: Férrea oposición a traslado de vendedores de Bazurto a Los Luceros) “Hace una semana salió la sentencia y tuvimos hasta este martes la oportunidad de expresarnos para solicitar su nulidad. Hicimos nuestro escrito, fomentamos ante los clubes de pesca y municipios que resaltaran lo que significa para los nativos la pérdida de esas actividades, ya que esto no solamente es del que se divierte, sino del piloto, del que enseña a pescar, del guía, del cocinero, del hotel, hay un gran turismo derivado de esto. Somos el único país que ha prohibido la pesca deportiva, la cual es totalmente amigable con el ambiente, porque promovemos el ‘pesca y suelta’, es decir, se captura al pescado, se toma la foto y se devuelve al mar. Hay casos en los que ni siquiera se sacan del agua, así que esperamos que la Corte Suprema de Justicia nos oiga y eche para atrás la decisión”, sostuvo Del Castillo.

Se les dará subsidio