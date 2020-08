En Bocala insisten en que las busetas de servicio público deben salir del sector

“Nosotros no queremos más buses que toquen bocinas o que lleven personas gritando la ruta por la que transitarán. A parte de esto no respetan los límites de velocidad, lo que hace que puedan ocurrir accidentes, ya que los hemos visto transitar a esta velocidad cuando salimos con los niños en el horario estipulado en el decreto”, explicó Aura Medina, residente del barrio El Laguito.

Los habitantes de esta zona de la ciudad, indican que han pedido en más de una ocasión al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y a la Alcaldía de Cartagena que suspendan el ingreso de este medio de transporte debido a que no cumple con las revisiones técnico mecánicas necesarias para su circulación, van con exceso de velocidad, suenan cornetas o llevan equipos de sonido con mucho volumen y, además, no cumplen con los requisitos de bioseguridad necesarios para evitar contagios de COVID-19.

Estas busetas ya no están prestando un servicio en el sector. No vemos la necesidad de que sigan ingresando a Bocagrande, Castillogrande y El Laguito, muchas veces van con una o dos personas solamente y lo hacen con exceso de velocidad, con esas cornetas que suenan muy duro y todo lo que esto conlleva que interrumpe la serenidad que tenemos en el barrio”, comentó Gina Olmo, residente del sector.

Solo quieren Transcaribe

Después de realizar una encuesta en las redes sociales, donde le preguntaban a la comunidad de esta zona de la ciudad si estaba o no de acuerdo con que no ingresaran al sector las busetas de Socorro-Bosque-Manga-Bocagrande, obtuvieron un total de 708 a favor de la eliminación de esta ruta en las vías de Bocagrande, Castillo y El Laguito. “Nosotros queremos que solo transite Transcaribe, pues es el servicio más organizado, tiene sus paraderos y cumple con unos horarios, pero nos dicen que no han podido chatarrizar”, dice Olmo.

Por su parte, Medina señala que “Cartagena ha invertido durante años en su sistema de transporte masivo Transcaribe, con arreglo y adecuación de vías, además se ha dicho que las busetas suponen una competencia inequitativa para el sistema, por lo que preferimos que solo ingrese Transcaribe”.

La comunidad además señaló que, al parecer, los conductores y ayudantes utilizan los parques o las esquinas de las calles como baños, lo que empeora la situación en la zona.

Por su parte, desde el Sistema Integrado de Transporte Masivo indicaron que “desde Transcaribe ya se llamó esa ruta para chatarrización y es la autoridad de tránsito, en este caso el DATT, el que debe ejercer el control en el sector”.