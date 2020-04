“En Alcibia también necesitamos”

Por unas listas

Liliana León, gestora cultural del barrio, sostuvo que: “Hay mucha hambre, tenemos decenas de familias vulnerables necesitando urgentemente los auxilios”. La mujer añadió que Alcibia hace parte de la unidad Comunera 4, en la Localidad 2, y el listado al que se refieren fue publicado recientemente por algunos presidentes de Juntas de Acción Comunal de barrios de la zona, mostrando los que iban a ser atendidos y allí no aparecía el suyo. “Nosotros hemos venido solicitando desde hace un par de semanas la ayuda para esta comunidad, somos más de 2 mil habitantes repartidas en más de 500 viviendas”, agregó Lambis.

Desde la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito, Oagrd, señalaron que ellos tienen un listado enviado por las Asojac y seguramente en la lista que está circulando en redes no están todos los barrios que han sido reportados, por lo que es probable que no solo Alcibia sino otros más de estratos 1 y 2 no aparezcan pero realmente sí están incluidos. La meta es llegar a todos los barrios de la ciudad pero la programación se construye día a día en un comité y por razones de seguridad no se puede revelar cuál es esa programación.