Desde 2012 no ha cambiado el total de malla vial en la ciudad, manteniéndose en 1.832,91 km-carril. No se han construido nuevas vías.

Cartagena Cómo Vamos

Lea: Corredor Portuario de Cartagena y Quinta Avenida, dos proyectos congelados

Cabe aclarar que el dato reportado para malla vial no incluye vías financiadas por el Gobierno Nacional como el Túnel de Crespo o el Viaducto del Manglar, a pesar de estar en territorio cartagenero. Secretaría de Planeación e Infraestructura informan que no se contabiliza por no ejecutarse con recursos del Distrito.

Infraestructura deportiva

Las unidades deportivas en Cartagena representan un 657,118 m2 del espacio público que posee la ciudad, que son 8.877.481m2. Con la pandemia, el deterioro que han tenido estas unidades deportivas pasó del 14% al 37% en el año 2020 y en estos momentos, solo en 34% de la infraestructura deportiva se encuentra en buen estado.

En estos momentos, la Secretaría de Infraestructura adelanta las primera intervenciones en las vías en su primera fase y el 18 de agosto de abrió la licitación para intervenir la otra parte de las obras.

Lea: Abren licitación de $4.348 millones para Perimetral y Av. Pedro Romero

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.