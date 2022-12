“En 4 meses estará la viabilidad para el alcantarillado de Bayunca y Pontezuela”

Hemos trabajado desde el primer año, todos los secretarios generales han hecho su aporte. Las comunidades de Bayunca y Pontezuela reconocen que esta administración de William Dau es la única que los ayudó de verdad”.

Carlos La Rota.

Según el funcionario, los estudios serán llevados a un comité del Minvivienda para que los analicen y determinen su viabilidad técnica, financiera y jurídica. Una vez se otorgue esa viabilidad se pondrán a disposición los recursos para empezar la construcción del sistema de alcantarillado. (Lea: Camión con cervezas chocó contra casa en subida a La Popa y dejó 4 heridos) “Los proyectos del Ministerio generalmente los trabaja Findeter, por lo que esperamos un proceso de contratación más rápido. Ellos tienen en su manual unos trámites internos que toman un tiempo, pero es mucho menor de lo que implicaría una licitación pública. Creemos que como ellos conocen los documentos y los han revisado, en menos de cuatro meses debemos tener el concepto de viabilidad técnica, financiera y jurídica”, finalizó el secretario general de la Alcaldía.

Crítica y respuesta