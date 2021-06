La receptividad de los cartageneros y la organización en la administración de las dosis de vacunas contra el COVID-19, junto a los múltiples sitios para aplicar el biológico son, para Josefina Zakzuk Sierra, directora científica de la Fundación Alzak, algunos de los factores que determinan el éxito de ejecución del plan de vacunación.

Entrevistamos a Zakzuk, quien también es médica, docente en inmunología de la Universidad de Cartagena y doctora en Ciencias Biomédicas, para conocer sobre la inmunización contra el COVID-19 en la ciudad y qué estrategias se podrían aplicar para acelerar el proceso.

“Estamos en la etapa más dura de todas. Tuvimos un pico fuerte en noviembre, pero creo que teniendo en cuenta toda la situación actual de reactivación económica, protestas y agotamiento de las personas con las medidas de bioseguridad, eso de alguna forma u otra ha impactado en que el pico sea tan elevado”, indicó la directora.

¿Cómo ve la vacunación en la ciudad?

- El ritmo de vacunación es similar al de las principales ciudades de Colombia, en ese sentido vamos a buen ritmo. Si comparamos con otros lugares del mundo, la respuesta esperada es “lento”, porque tenemos altos niveles de contagio a pesar de estar vacunando. Se requiere que el ritmo aumente de manera general, eso también lo determina la disponibilidad de vacunas y las dosis entregadas al país.

En cifras exactas que analizamos, cerca de un cuarto de la población está con al menos una dosis y con su segunda dosis asegurada. Se aplican 5.500 dosis de vacunas por día y la dinámica es que cada día se vacunen más. Estimamos que si el ritmo sigue aumentando y se colocan unas 6 mil vacunas diarias, se necesitarían unos tres meses y medio para vacunar a todos los cartageneros mayores de 15 años.

¿Cuándo tendríamos más libertad en las actividades?

- En unos tres meses tendríamos más libertad, cuando ya estemos fuera de brotes importantes como los de ahora. Estamos en reactivación económica pero queremos saber cuándo dejaremos de usar tapabocas, cuándo esparcirnos libremente en lugares cerrados, no sé quién podría responder fácilmente.

En otros lugares, un poco de manera apresurada y se ha visto que funciona, con el 50% de personas vacunadas detienen el uso de tapabocas en esta población. Creo que el 50% dicta unas diferencias en cuanto a manejo del pico, en cuanto a normalidad como tal no se esperaría sino a finales del año porque se necesitaría más tiempo, por lo menos teniendo en cuenta el concepto de inmunidad de rebaño que determina un 70% de la población vacunada.

Se podría racionalizar a qué se vuelve y a qué no, algunos sectores, por más que perjudiquen y son de alto riesgo no deberían abrir: todo lo que implique aglomeración y tener a mucha gente encerrada en sitio sin tapabocas. Sería un riesgo.

Hay datos difíciles de predecir, las variantes circulantes también definirán que existan brotes. Una cosa es decir que no habrá picos y otra que no habrá más brotes.

¿Alguna estrategia para mejorar la vacunación?

- Sabemos que la vacunación con las dos dosis es la más efectiva, pero hay un punto que se conoce como ‘detener la curva’ y en eso aplica la preocupación poblacional e individual. Como país necesitamos detener la curva, se ha planteado y hay estudios que muestran que es mejor poner una dosis y posponer la segunda dosis. De manera que teniendo al menos un colombiano con una sola dosis, sobre todo en estas edades de menor riesgo, no estarían tan protegidos pero a nivel de país prevenimos más muertes porque cortaríamos la cadena de transmisión. Eso es a lo que está apostando Colombia.

Hay expertos mundiales en contra y muchos a favor, porque quizá se necesita actualmente una mayor cobertura y para algunas vacunas, por ejemplo, las basadas en vectores, el efecto es incluso mejor si la colocas a dos o tres meses de plazo.

Las variantes del COVID, ¿afectarían la efectividad de las vacunas?

- Hasta ahora no hay una sola variante que entorpezca la vacunación, el virus muta pero no tan alto como podría mutar la influenza que requiere de vacunas nuevas con periodicidad anual. Este es un virus que muta pero no tan rápido, con algunas excepciones mayores que pueden afectar hasta un 100% la efectividad de la vacuna, pero al menos para prevenir lo más importante que es la mortalidad o el ingreso a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) todavía las vacunas siguen siendo efectivas, todas las disponibles.

¿Las necesidades de vacunación podrían cambiar con rebrotes mayores?

- La vacunación seguirá igual, las mismas vacunas, creo que todo está planeado para lo que pase este año con las variantes que tenemos. Las variantes ya circulan en el país y eso explica, entre otras cosas, porqué estamos con picos tan grandes. Personas que se infectaron de COVID en marzo del año pasado o a principios, se les han bajado los anticuerpos, llegan estas nuevas variantes y se reinfectan.

Un mensaje importante es que las personas se sigan cuidando, sobre todo si viven con otros que no están vacunados. El vacunado puede infectarse y tener síntomas leves, eso no quiere decir que la vacuna no sirva. Lo que queremos con la vacuna actualmente, aunque sea un poco ambicioso, es que proteja de la muerte.

¿Fallecidos por COVID que estaban vacunados, puede ocurrir y por qué?

- Sí, puede pasar. Si te ponen la vacuna y tienes el sistema inmune debilitado es probable que la vacuna no te haga el mismo efecto, porque la vacuna lo que simula es una infección natural, entonces si no haces inmunidad contra la vacuna te puede dar el virus y luego el virus lleva a la enfermedad.

Si una persona no desarrolla anticuerpos, ¿puede aplicarse otra vacuna?

- En Colombia no planean refuerzos, pero puede ocurrir. Las personas con posibilidad de salir del país, hay estudios que demuestran que se pueden mezclar las vacunas. Por ejemplo, se realizaron estudios a las personas con las vacunas de vectores como AstraZeneca y que luego le ponen una dosis de Pfizer, y hacen una respuesta más intensa.

¿Qué opina de la adquisición de vacunas por parte de privados?

- La pregunta depende mucho de los contextos y el principal estaría definido por la oferta mundial de vacunas. Es decir, si los privados compran vacunas, pero esto no le quita a Colombia, como país, comprar las vacunas que tiene la obligación de proporcionar a cualquier colombiano por efectos de equidad, entonces no le vería ningún problema. Pero, si en otras circunstancias, el comprar vacunas le quita las disponibles para que el gobierno compre, sería contrario a todo el plan de vacunación. Por esa razón algunas farmacéuticas se han negado a vender vacunas a empresas.

¿Cómo protege la vacuna contra el COVID?

- Las vacunas contra el coronavirus son muy seguras, no han tenido un comportamiento más raro de lo usual, con la excepción de estos casos extraños que se presentaron de enfermedad tromboembólica, es bastante segura. Lo que no sabemos bien es qué pasará si llegan variantes un poco más fuertes, que es lo que amenaza el protocolo de vacunación como tal.

¿La vacuna necesita refuerzo?

- Eso solo lo responderá el tiempo, en el sentido de que como las vacunas van al ritmo de la infección, no tenemos datos. Los estudios son a largo plazo, hay datos preliminares porque la inmunidad está determinada a corto plazo, los estudios siguen y lo más importante es saber hasta qué punto se mantiene la protección, eso es algo que todavía no se define.

Cuando una persona se infecta naturalmente, que también es otra forma de inmunizarse, se ha estudiado que hasta un año se mantiene la protección. Se podría esperar lo mismo de las vacunas, incluso más, porque han generado respuestas más fuertes que la infección natural.