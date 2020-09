3. Además de las razones expuestas anteriormente por el carácter de su contratación, la empresa Konekta Ltda se permite informar que las personas a quienes se les finalizó el contrato no se les renovó porque al realizar la evaluación correspondiente no cumplieron con los criterios que se exigen dentro de sus responsabilidades y manual de funciones del cargo, lo cual también repercute en el buen servicio que recibiría el paciente.

2. Las personas que manifiestan inconformidad con la finalización de su contrato por parte de esta empresa (Konekta Ltda), no fueron despedidas, el tipo de contrato que estas tenían era de término fijo y finalizaba en la fecha en la que la empresa decidió prescindir de sus servicios. A estas personas se les pasó la carta de aviso de finalización del contrato un mes antes, tal como establece la ley.

1. Se debe tener claro que las denuncias que hacen algunas personas que antes trabajaron en el HUC, formaron parte de la nómina de la empresa contratista Konekta Ltda, no del centro asistencial, el cual no interfiere en la manera como ellos manejan la parte contractual con su personal.

4. Además de todo esto, es preciso aclarar que las finalizaciones de contratos dadas por la empresa Konekta Ltda al personal que laboraba en la ESE Hospital Universitario del Caribe no supera el mínimo establecido por la ley para que se le llame despido masivo, que sería la afectación del personal por un periodo de seis meses a un porcentaje de por lo menos el 7% para empresas que superan los 500 empleados. (Art. 67 de la ley 50 de 1990). Lo cual no es aplicable a este caso en particular.