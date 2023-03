Empleadas se quejan: bloquean entrada de reconocido restaurante en el Centro

Sus propietarios lo han hecho funcionar como un espacio cultural donde se visibilizan las manifestaciones artísticas, presentaciones de libros, poesía y la gastronomía. El lugar queda en un primer piso y cuenta con una terraza privada. Lea: ¡Organízate! Estos serán los días feriados y no laborales en Semana Santa

“Tenemos quince días sin poder trabajar, ya que nuestra vecina decidió arreglar su balcón y logró obtener unos permisos, no sabemos cómo, pero no cumple con las normas y protocolos para llevar a cabo la remodelación. Puso varios andamios que no nos permiten ingresar al local, ya que nos tiene encerrados”, dijo Nena Cantillo Atuesta, propietaria y chef de Vieja Guardia.

Más de catorce familias se han visto afectadas por el cierre presuntamente inadecuado del lugar, dejando a las trabajadoras en espera de una pronta solución. “Somos mujeres trabajadoras, madres cabeza de hogar y las directas afectadas. Nadie nos ayuda. Espacio Público y Planeación se han declarado impedidos, ya no sabemos qué hacer”, contó Cantillo.