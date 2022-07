“¡Emocionante!”: Riaño conduce el primer coche eléctrico para Cartagena

¿Qué sigue?

El pasado 6 de julio, en entrevista con El Universal, Riaño explicó que el proyecto para reemplazar el primer equino por un coche eléctrico beneficiará no solo a los animales sino también a quienes manejan estos coches.

“Mi interés es el animal y el bienestar de quienes manejan estos coches y lograr un cambio. Mi idea es poner el ejemplo. Este coche fue donado por más de 2 mil personas; yo hice una donación de $20 millones, hubo otra persona en Estados Unidos que hizo una donación de $40 millones y el resto fueron 2 mil personas a nivel nacional. Por medio de Vaki, en 24 horas, logramos un recaudo de $148 millones”.

Aclaró que el proyecto no dejará sin trabajo a los cocheros. “Mi intención no es quitarles el negocio a esas personas. No es cambiar la totalidad de los coches, porque sería un negocio inviable. Queremos modificar los ya existentes, quitar el animal, cambiar la tracción y volverla eléctrica. Es muy sencillo este tema. El coche estaría costando entre 25 a 30 millones de pesos”, precisó.

Y agregó “el mensaje a los cocheros es que me oigan, me reciban, uno no puede dejarse llenar la cabeza de lo que dicen unas personas. Quiero que conozcan este proyecto y se enteren del beneficio para ellos”.