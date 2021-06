“Bóvedas no hay en ninguno de los cementerios (públicos), y me comentan en Apoyo Logístico que ya tienen que exhumar cadáveres para poder enterrar los que están en espera. Voy a las clínicas y me dicen que (por no saber dónde van a ser sepultados) tienen hasta tres días con cadáveres en los cuartos fríos y que ya han pasado de tres y cuatro cadáveres, cuando solo tienen espacio para dos, y por consiguiente tienen que utilizar a veces camas para acostarlos, que deberían estar usando para los enfermos”. Lea aquí: Tercera ola del COVID en Cartagena, más fuerte y prolongada, ¿qué está pasando?

Con este crudo relato, la personera de Cartagena, Carmen de Caro, alertó este jueves sobre la difícil situación que enfrentan cementerios públicos, clínicas y hospitales por el aumento de la mortalidad por COVID-19, pero también por otras enfermedades. Sostuvo que urge que el Distrito declare la emergencia sanitaria.

“La ciudad no tiene camas UCI. No tenemos camas de cuidados intermedios. Las urgencias están colapsadas. Los insumos se están agotando, y hoy se suma a todo esto el hecho de no tener bóvedas en las que se puedan inhumar los cadáveres de las personas fallecidas por COVID y por otras enfermedades, que pertenecen a los barrios más vulnerables de la ciudad y que no tienen con qué pagar un servicio en los cementerios privados”, explicó la representante del Ministerio Público.

Es por ese panorama que solicita se declare de inmediato la emergencia sanitaria, para que el Distrito pueda usar $260.000.000 de pesos que tiene disponibles para construcción de nuevas bóvedas a través de la contratación directa.