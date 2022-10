Emergencia en Olaya: un mes con un frondoso árbol tirado en un andén

Con mucha molestia se encuentran los líderes comunales y demás residentes del sector Central, en Olaya Herrera, debido a un cúmulo de ramas, hojas y troncos de un árbol de higuerón que se desplomó el pasado 2 de septiembre y que aún permanece tendido al costado de una vía principal.

(Le puede interesar: Siguen los ataques en Olaya: sicario asesina de 5 balazos a Julio Sierra)

La emergencia se produjo por un aguacero acompañado de fuertes brisas que no solo tumbó el higuerón sino que dejó en riesgo a otros árboles de la zona, lo que mantiene con zozobra a los residentes de la denominada calle Nueva, que a su vez es la entrada a la conocida calle Colombia.

(Lea: ¡Pilas! Si es adulto mayor ya podrá cobrar su subsidio)

“Nosotros veníamos haciendo la diligencia con el EPA para que lo quitara desde hace un par de años, incluso había una resolución para hacer el corte porque existía un alto peligro, vinieron todas las entidades del Distrito, sin embargo no se actuó a tiempo y el palo se cayó hace un mes, era de madrugada y el susto fue grande. Afortunadamente no cayó del lado de las viviendas sino en un terreno vacío, solo afectó a una casa y a varios patios. El problema ahora es que no lo han venido a recoger”, sostuvo el gestor cívico Aniano Morales.