En Daniel Lemaitre sufren hace varios días porque les partieron un tubo madre de alcantarillado

La emergencia ambiental en Daniel Lemaitre es grande. Los moradores están padeciendo desde hace casi una semana por culpa de los olores fétidos que soportan día y noche, luego de que con la obra de rehabilitación de la vía principal se partiera una tubería madre de alcantarillado.

Según los vecinos, el incidente fue el pasado sábado en horas de la tarde, y desde entonces empezó para ellos un calvario que no los deja respirar tranquilos. Lo peor es que, transcurrida casi una semana, aún no ven una solución a la vista. “Es un exabrupto, de esa tubería sale el excremento y los olores no se pueden tolerar. Es en toda la vía principal, donde hay restaurantes, negocios de comidas, está el CAI de Policía y además está el parque principal y la cancha del barrio, necesitamos que nos arreglen ese problema de manera urgente, ya la gente está pensando en tomarse las vías de hecho”, le dijo a El Universal el presidente de la Junta de Acción Comunal de Daniel Lemaitre, Policarpo Caraballo. (Lea: Aumentan comparendos por tener sexo en la calle).

Están en espera

La vía en mención es la carrera 17, la principal, que será utilizada en el futuro para el paso de los vehículos de Transcaribe. Los trabajos de rehabilitación están a cargo del Consorcio Rutas Complementarias. “Hay incidentes por doquier y la obra está paralizada. Los excrementos corren por las calles, es una situación crítica la que vivimos. Los carros se están metiendo por las calles internas de forma riesgosa y ya han golpeado a dos niños”, finalizó el dirigente comunal.